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Общество16 сентября 2022 1:31

Прокуратура начала проверку из-за разрешения многоквартирного дома в Прогрессе

В нем живет 40 человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Амурская прокуратура начала проверку из-за разрушения многоквартирного дома в поселке Прогресс. В 18 квартирах живет 40 человек.

Двухэтажный дом построили в 1995 году. Работники прокуратуры Райчихинска и специалисты администрации встретились с жильцами, осмотрели придомовую территорию и оценили состояние здания.

Здание возведено на возвышенности. Обильные осадки подмыли и частично разрушили плиты подпорной стены основания дома протяженностью 12,5 метра. Жильцы обращались в управляйку, но водоотведение от плит так и не сделали. А администрация поселка не обустроила систему водоотведения для приема сточных вод с придомовой территории.

В результате прокурор Райчихинска в отношении управляющей компании завел административное дело по статье «Нарушение правил управления многоквартирным домом».

В интересах жителей прокуратура обратилась в суд с требованием обязать управляющую компанию и муниципалитет устранить допущенные нарушения и восстановить разрушенные подпорные плиты. Прокурор требует обратить судебное решение к немедленному исполнению.