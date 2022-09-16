В Благовещенске на улице Мухина появится временный светофор

Фото: Олег Имамеев

Жители Благовещенска жалуются на пересечение Амурской и Мухина. Перекресток отремонтировали, но пешеходам сложно ее переходить: машины не пропускают людей. К тому же, рядом находится школа, и детям непросто пройти до нее.

Разобраться с проблемой поручил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

- Получаю много обращений по поводу Мухина. Сразу скажу, что работы ведутся в рамках сроков и техзаданий, обозначенных контрактом. Однако в процессе выявляем проблемы, причем не только технического, но и социального плана. Одна из них – отсутствие светофоров. Практика показывает: как только появляется асфальт – увеличивается скорость машин. Перейти дорогу пешеходу – целый квест. Особенно сложно пересекать дорогу детям, - рассказал градоначальник.

Мэр признал, что на сознательность водителей надеяться не приходится. Не дисциплинирует автомобилистов и экипаж ГИБДД, который дежурит на месте уже неделю.

- Новые светофоры установят не раньше второй половины октября, это в рамках контракта. Но чисто по-человечески слишком долго. Поэтому поручил поставить на пересечении с Амурской временный светофор. Эта улица как раз ведет к 26-й школе. На монтаж и подключение нужно несколько дней, максимум неделя. 16 сентября ГСТК приступит к работе, - добавил глава города.

Он также попросил людей писать о подобных проблемах в комментариях.