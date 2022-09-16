В Приамурье в октябре начинается реализация проекта «Билет в будущее»

Активная стадия реализации федерального проекта «Билет в будущее» в Амурской области стартует с начала октября. С первых чисел для школьников 6-11 классов запланированы профориентационные тестирования, а с 15 октября – профпробы.

С начала текущего месяца педагоги-навигаторы проекта, которых в сравнении с 2021 годом стало вдвое больше (почти 200 человек), проходят в дистанционном формате специальное обучение. Занятия организованы по двум модулям: первый предусмотрен для новых участников «билета», второй – для тех, кто уже имеет опыт. Ключевая задача таких специалистов – помочь школьникам 6-11 классов в профессиональном самоопределении.

- «Билет в будущее» – прогрессивный проект профориентации школьников, пришедший на смену бумажным тестам, которые по одинаковому принципу выявляли, какой тип профессий ближе ребенку: «человек-человек», «человек-техника» и т.д. «Билет в будущее» предлагает очень удобную систему тестирования, результаты выдаются сразу же. На их основании школьник уже может наметить траекторию движения к тем направлениям деятельности, к которым он, действительно, склонен. Профессиональные пробы – отличная возможность апробировать ту или иную профессию в деле. Хочется, чтобы в этом году в рамках федерального проекта, который реализуется в Приамурье, было еще больше направлений и площадок, – поделилась педагог-навигатор проекта из лицея №6 города Благовещенск Ксения Колотова.

Как и Ксения Колотова, педагог-навигатор проекта из школы села Орлиное Свободненского района Ольга Угланова в рамках проекта «Билет в будущее» работает уже второй год и отмечает его своевременность и актуальность.

- Сложно переоценить значимость профессиональных проб для сельских ребят. Конечно, ребенок в дальнейшем может и не выбрать ту профессию, которую он «примерил» в рамках проекта. Но он уже будет точно знать, что она ему не подошла, а полученные навыки могут пригодиться ему в жизни (к примеру, оказание первой медицинской помощи, такую профпробу дети проходили в АГМА). Кроме того, в рамках профессиональных проб школьники знакомятся не только с профессиями, но и учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, что тоже очень важно, – прокомментировала Ольга Угланова.

В этом году к проекту ранней профориентации школьников Амурская область присоединилась в пятый раз. Если в прошлом году амурские школьники могли «примерить» на себя 32 профессии, то в этом году их перечень станет шире – минимум 40. В их числе – анестезиолог, агрохимик, каменщик, парикмахер, системный администратор, веб-дизайнер, портной, повар и другие. По результатам участия в мероприятиях каждый школьник получит рекомендации по выбору дальнейшей профессиональной траектории.

По итогам реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году амурские педагоги-наставники были отмечены благодарственными письмами Минпросвещения РФ. Двое авторов практик по ранней профориентации школьников – Ксения Колотова (лицей №6 г. Благовещенск) и Елена Голубь (школа с. Васильевка Белогорского района) – вошли в топ-30 лучших по стране. Еще двое амурских педагогов – Галина Шван (школа с. Семеновка Свободненского района) и Ольга Угланова (школа с. Орлиное Свободненского района) – вошли в топ-100.