Благовещенец убил знакомого за мухлеж во время игры в карты

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В Благовещенске вынесли приговор мужчине за убийство из-за жульничества в картах. Трагедия произошла в марте. Мужчины вместе распивали алкоголь и играли в карты. Во время игры один из них заметил, что его знакомый жульничает, и сделал замечание. Началась ссора, которая переросла в драку – потерпевший стал оскорблять второго мужчину, затем ударил его по лицу и в плечо.

Оскорбленный возмутился, в ответ дважды ударил соперника и взял нож. После ранения в грудь мужчина упал. Он попытался отползти к выходу из квартиры, но противник еще два раза ударил его ножом в спину и руку.

В результате благовещенец скончался на месте преступления от несовместимых с жизнью травм.

В суде обвиняемый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски родных погибшего, взыскав компенсацию морального вреда в размере 2,8 миллиона рублей и материальный ущерб.