В Тыгде прошла акция «Сохраним лес»

На территории лесничества работники посадили 50 саженцев сосны. Первоклашки из местной школы не смогли остаться в стороне от такого интереснейшего дела и дружно помогли взрослым: они с увлечением копали землю, погружали деревца в лунку, поливали их.

Теперь малышня будет наблюдать, как молодые сосенки будут приживаться, расти, и возможно через несколько десятилетий смогут показать уже своим детям деревья, которые посадили сами.

Акция «Сохраним лес» продолжится в Архаринском, Мазановском, Шимановском районах и Завитинском округе. В Благовещенском районе основное мероприятие пройдет 8 октября. Всего в области участники посадят на почти десяти гектарах более 29 тысяч деревьев.

Акция «Сохраним лес» проходит каждый год в поддержку национального проекта «Экология». С конца августа по ноябрь во всех регионах страны под руководством местных лесохозяйств добровольцы высаживают молодой лес. В 2021 году она объединила более 1,2 миллионов добровольцев со всей страны, которые посадили больше 70 миллионов саженцев. Цель 2022 года – высадка 80 миллионов деревьев.