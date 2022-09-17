Житель Благовещенска обокрал родную мать, когда она уехала в отпуск

Житель Благовещенска обокрал квартиру собственной матери. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина уехала в отпуск и оставила жилье без присмотра.

Инцидент произошел еще в сентября 2021 года. Благовещенец, зная, что его мать уехала, решил обокрасть ее квартиру. Дело было в том, что мужчина испытывал трудности с деньгами, поэтому хотел продать любое ценное имущество, которое сможет найти.

Дверь в квартиру нерадивый сын открыл с помощью отвертки и плоскогубцев: раскрутил болты на корпусе замка, отодвинул ригель и проник внутрь. Дома был мобильный телефон, ювелирные украшения – золотые серьги с янтарем, золотая цепочка и подвеска, а также дорогие духи. Все это он забрал и покинул жилье матери. В общем ущерб составил 23 тысячи рублей.

Похищенное злоумышленник продал незнакомому мужчине на рынке за десять тысяч рублей. Эти деньги ушли на продукты и спиртное. Вскоре благовещенца задержали. Спустя год мужчину настигло наказание. Его осудили за кражу.

Как сообщает Благовещенский суд, смягчающими обстоятельствами сочли признание вины и раскаяние, сотрудничество со следствием и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В итоге суд признал задержанного виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он также должен возместить потерпевшей весь причиненный ущерб – 23 тысячи рублей.