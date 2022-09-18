В Благовещенске после жалоб жителей сделают пешеходный переход возле школы на КПП

Источник: администрация Благовещенска

В Благовещенске в районе КПП планируют оборудовать безопасный пешеходный переход через улицу к школе №10. Такое решение связано с жалобами горожан.

Местные жители уже давно просили обустроить дорожный участок возле школы №10. На это отреагировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В своем Telegram-канале он рассказал, что накануне специально заехал на Островского на КПП, чтобы посмотреть, какую работу необходимо выполнить.

Оказалось, что одного пешеходного перехода недостаточно, участок довольно проблемный.

- Одним переходом там не обойтись. От Перспективной до Текстильной нужны тротуары по обеим сторонам. Но сложившаяся застройка, деревья и гаражные массивы не позволяют обустроить тротуар по всей длине. Также требуется еще одна «зебра» через Перспективную.

Теперь в выделенном районе предстоит установить собственников гаражей, поверить законность их установки, а также уточнить границы земельных участков и определить, какие деревья пойдут под снос. После этого специалисты посчитают объем работ и согласуют установку нужных дорожных элементов с ГИБДД.

Мэр Благовещенска заключил, что уже дал все необходимые поручения.