В Амурской области перевернулся автомобиль, погиб человек

Фото: ГИБДД Амурская область

Вечер 18 сентября стал последним для жителя Амурской области. Он погиб во время аварии: автомобиль, в котором он ехал, перевернулся на крышу.

По данным Управления ГИБДД Амурской области, ДТП случилось в воскресенье, 18 сентября, около 20.00 в Магдагачинском районе. По предварительной информации, водитель1969 года рождения не справился с управлением и вылетел с дороги. В итоге Hyundai Santa Fe перевернулся на крышу, уточняют в Госавтоинспекции Амурской области.

На месте аварии погиб пассажир. Водитель остался жив, но получил травмы.

К сожалению, не обошлось без жертв. В аварии от полученных травм на месте ДТП скончался пассажир. Водитель тоже пострадал, но остался жив.

Выяснить все причины и обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам полиции.