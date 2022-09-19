В Белогорске с балкона второго этажа выпал 4-летний мальчик

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Следователи Белогорска организовали доследственную проверку из-за падения с балкона четырёхлетнего малыша. Ребенок был дома один – его мама выносила мусор.

Как рассказали в следственном комитете Амурской области, все произошло в воскресенье утром, 18 сентября, в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице 50 лет Комсомола. Мальчик выпал из окна, пока его мама выносила мусор.

К счастью, малыш выжил. Его осмотрели врачи и отдали родителям. Следователи рассказали подробности несчастного случая: ребенок проснулся и просто пошел искать маму, которой не было в квартире. Так он и вышел на лоджию.

- Выглядывая в окно, он облокотился на скользкую после дождя выступающую часть подоконника, соскользнул и выпал наружу, - уточнили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. А специалисты снова напоминают амурчанам с детьми о правилах безопасности. Малышей дошкольного возраста не стоит оставлять одних в комнатах с открытыми окнами, а на рамы нужно установить блокирующие устройства, которые сможет открыть только взрослый. Также важно исключить возможность, при которой дети могут залезть на подоконники.