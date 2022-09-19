В Свободном по программе «1000 дворов» благоустроили пять дворов

В городе Президентского внимания по программе «1000 дворов» благоустроили пять дворов, запланированных на этот год . Работы завершились на территориях по следующим адресам: ул. Октябрьская, 18, 20, 22, ул. Станиславского, 108; ул. Кирпичный, 73, 75, 77, 79; ул. 50 лет Октября, 39/1, 41, ул. Инженерная, 69; ул. Кручинина, 24, 28, ул. Ленина, 54, 56; ул. Комсомольская, 9, ул. Подгорная, 88, ул. Инженерная, 57. Во всех дворах сделали дорожки из тротуарной плитки, установили игровые и спортивные комплексы, а также лавочки и урны.

Всего по программе, инициированной полпредом в ДФО Юрием Трутневым, в Свободном в этом году приведут в порядок 11 дворов. На всех этих территориях установят лавочки, урны, игровые комплексы и воркаут-снаряды.

Напомним, всего в Амурской области в этом году в рамках программы «1000 дворов» предстоит сделать более 90 дворовых территорий в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллиона рублей.

Реновацию тысячи дворов в населённых пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя Правительства России – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.

Контролировать ход исполнения программы и качество работ поставлена задача Ситуационному центру по вопросам городской среды. Задать интересующие вопросы граждане могут в группе @amururbanSC_Chat мессенджера Телеграм.

Подробнее о проекте «1000 дворов» можно узнать на сайте Ситуационного центра по вопросам городской среды - sc.amururban.ru.