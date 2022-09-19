Во время соревнований в Райчихинске одной из участниц не дали финишировать, горожане возмутились

Фото: БУЛАТОВ Алексей

В Райчихинске после «Кросса наций» разгорелся скандал. Местные жители пожаловались на судью соревнований, которая якобы помогла победить определённой девочке – своей воспитаннице.

Истории и видео появились в социальных сетях. Райчихинцы рассказывают, что тренер будто «задвинула» финиширующую девочку под ленточку. В итоге первой прибежала другая – та, что бежала второй.

- А вот такой достойный финиш организовала для своей воспитанницы тренер по плаванию. То есть первую финиширующую за спину, а свою - под ленточку. Молодец, настоящий педагог, - пишут жители города.

Остальные горожане же уточняют, что, по словам руководителя отдела по спорту, бежавшая первой девочка сошла с дистанции. Кроме того, чиновник даже не стал слушать представителей ребёнка. Поэтому они уверены – добиться уже ничего нельзя, да и награды давно нашли своих хозяев.

В комментариях мнения горожан разделились. Кто-то уверен, что судья подкуплен, и женщине не стоит тренировать детей. Лучше, считают амурчане, привлечь педагога к ответственности.

Другие же уверены: девочка нарушила правила, бежала не там, где положено. Но и здесь нашлись несогласные.

- Она бежала по улице Победы, до магазина и обратно. Так объявил организатор. Она не бежала по улицам Музыкальной или Пионерской. И покажите эти правила кросса, где они прописаны?

- Вот они финишируют, по улице Победы как объявил организатор. Та, которая первая, бежит по пешеходной дорожке, а вторая - по проезжей части, - пишут пользователи, прикладывая в доказательство видео.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в пресс-службу администрации Райчихинска. Там нам передали слова организатора соревнований:

- Как прокомментировал руководитель Центра спорта города Райчихинска Юрий Голоюхов (организаторы соревнований), перед началом соревнований на общем построении, а так же перед каждым забегом участникам кросса разъясняли правила проведения мероприятия. Участница номер 694, пробежав около 100 метров, сошла с дистанции и продолжила бег по тротуару, судью на повороте участница не оббежала (что было обязательным условием). В связи с этим, её результат не был засчитан.

Там же подчеркнули, что никаких письменных обращений от родителей проигравшей девочки о пересмотре результатов соревнований не поступало. Также в доказательство пресс-секретарь предоставил нам видео, где девочка под номером 694 бежит по тротуару, когда остальные преодолевают дистанцию по проезжей части.