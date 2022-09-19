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Происшествия19 сентября 2022 7:38

В Приамурье рабочий погиб при добыче песка на карьере, его засыпало при обвале

Прокуратура начала проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

В Серышевском районе прокуратура проводит проверку после гибели рабочего при добыче песка.

Специалисты выяснили, что трагедия произошла на карьере в районе, расположенном на 3 км автодороги «Серышево - Белогорск». Там произошел обвал, в результате которого в кабине фронтального погрузчика погиб 58-летний мужчина.

Работы по добыче песка были организованы индивидуальным предпринимателем.

Прокуратура Серышевского района выясняет обстоятельства происшествия, проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

На контроле прокуратуры города также находится доследственная проверка, организованная по факту происшествия.