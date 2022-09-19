«Центральная» библиотека Благовещенска станет модельной благодаря нацпроекту

После ремонта библиотека «Центральная» превратится в «Центр городских инноваций». Она станет пятой модельной библиотекой Благовещенска. Масштабная реконструкция началась зимой.

Уже завершены работы по ремонту кровли, цоколя, фасада здания, входной группы, обновлена историческая чеканка, произведен монтаж наружного освещения. Внутри отремонтировали помещения для посетителей и кабинеты сотрудников, санузлы, лестницы и демонтировали лифт.

На ремонт потратили около 15 млн рублей из городского бюджета. Федеральные средства – 5 млн направили на обновление книжного фонда, зонирование, приобретение оборудования, мебели, оснащение рабочих мест. Открыть библиотеку планируют в начале октября. Обновленное учреждение включит в себя четыре кластера:

- информационный, где организуют обслуживание пользователей и предоставление информационно-библиотечных услуг. Места для тихого чтения сделают с небольшими откидными столиками, на которых можно будет работать с телефоном или ноутбуком, подключив его к библиотечному Wi-Fi, или с выбранной литературой, играть в настольные игры, выполнять домашние задания. На первом этаже будет несколько мини-площадок: детский уголок, выставочное пространство, сектор творчества, кофе-зона.

- творческий. Здесь заработают мастерские и выставки. Он будет расположен в холле на первом этаже библиотеки, организован как отдельная зона с тремя круглыми столами и удобными стульями для проведения мастер-классов, семейного досуга.

- социально-культурный будет создан для проведения мероприятий с привлечением общественных объединений, волонтеров. Он расположится на втором этаже и будет включать в себя зал для событийных мероприятий, зону для работы в малых группах, коворкинг и Relax-зону. Пространство будет оснащено мультимедийным оборудованием и звуковой аппаратурой.

- «Наследие» станет информационно-методическим центром музеев Благовещенска «Народный музей». Он будет координировать работу по организации экскурсий в общественные и межведомственные музеи города. Кластер оборудуют складными стульями, небольшим выставочными конструкциями, навесными стендами с подсветкой, напольными стендами-ширмами, современными потолочными светильниками.

Первой статус модельной получила библиотека имени А.П. Чехова, в 2020 году после модернизации начала работу библиотека искусств, в 2021 году преобразования в рамках нацпроекта «Культура» прошли в библиотеке имени Б.А. Машука, а также в библиотеке имени П.С. Комарова.

В этом году по нацпроекту в Приамурье модернизируют восемь библиотек. Работы продолжаются в учреждениях Благовещенска и Свободного. Обновленные библиотеки в этом году открылись в Белогорске, селах Толстовка и Жариково Тамбовского района и селах Черемхово, Петропавловка и Среднебелая Ивановского муниципального округа.

В прошлом году в области модернизировали восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково.

Модельные библиотеки создают в регионах по нацпроекту «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются условия для обслуживания людей с ОВЗ. Всего до 2024 года переоснастят не менее 746 библиотек.