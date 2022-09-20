В Благовещенске благоустроили первую территорию по программе «1000 дворов»

В областном центре торжественно открыли первый из «1000 дворов». Обновлена общественная территория по ул. Ленина, 235.

Здесь появились две новые детские площадки с игровыми и спортивными комплексами, качелями и каруселями, песочницей. Также обустроены зона отдыха и хозяйственно-бытовая зона. Установлены скамейки, урны. Смонтировано освещение.

Несмотря на дождливую погоду, праздник состоялся. Собравшихся жителей и гостей поприветствовал мэр города Олег Имамеев. Дом культуры подготовил концертную и игровую программы. Все участники мероприятия могли сделать памятные снимки у фотозон «Привет из Благовещенска» и «Цветы».

Всего в рамках программы «1000 дворов» в Амурской области в 2022 году преобразится 99 дворов, из которых половина - в Благовещенске. Дизайн игровых комплексов, качелей, скамеек и других элементов двора проработаны Центром развития территорий.

Напомним, масштабный проект «1000 дворов» реализуется по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он направлен на обновление жилой инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды.

Первые дворы по федеральной программе «1000 дворов» уже сданы в Белогорске, Циолковском, Прогрессе, Свободном и Райчихинске.