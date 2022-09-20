День 19 сентября установил в Приамурье рекорд, став самым холодным за всю историю

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В Амурской области зафиксирован очередной погодный рекорд. Вчерашний день, 19 сентября, стал самым холодным за всю историю наблюдений.

По словам специалистов Амурского гидрометцентра, температурный фон в этот день за сутки понизился до уровня температур начала октября. Столбик термометра опустился ниже нормы в южных районах на 7-9 градусов Цельсия, а в северных – на 5-7 градусов.

- В столице Приамурья состоялся температурный антирекорд. День 19 сентября стал самым холодным за весь период метеонаблюдений. Столбики термометров смогли подняться лишь до отметки +5,0 Слабый дождь сопровождали первые снежинки. Прежний холодный день 19 сентября был зафиксирован почти 100 лет назад, в 1929 году. Тогда было чуть теплее - воздух прогрелся до +6,8 , - рассказали в Гидрометцентре.

Ночью 20 сентября в регион пришли первые отрицательные температуры – это синоптики спрогнозировали ранее. В центральных и южных районах специалисты зафиксировали первые заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура опустилась до -1-3 °С.