С 21 сентября на два дня перекроют дороги в Благовещенске

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В областном центре ограничат движение на перекрестке Игнатьевского шоссе и Кантемирова. И если по шоссе автомобилистам будет доступна половина проезжей части, то на Кантемирова планируется полное перекрытие.

- Ограничение движения связано с завершающимся ремонтом магистрали. На участке от Кантемирова до Дьяченко уложат верхний слой асфальта. Дорогу откроют уже к вечеру 22 сентября, - рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Из-за ремонтных работ изменится и движение автобусов. Теперь автобусы 24 и 25 проследуют по измененной схеме: Тепличная - Воронкова - Студенческая - Институтская - Дьяченко - Игнатьевское шоссе - далее по маршруту.

Маршрут 44 проследует так: Воронкова - Василенко - Институтская - Дьяченко - Игнатьевское шоссе - далее по маршруту.

Ход работ по ремонту дорожного полотна контролирует администрация города и мэр Олег Имамеев.