Две многодетные семьи из зоны БАМа купили новое жилье при поддержке государства

45 многодетных семей, живущих в зоне БАМа, получат новое жилье в первоочередном порядке. Они вошли в список переселенцев, составленный министерством строительства и архитектуры Приамурья. В текущем году сертификаты на новые квартиры получили семь многодетных семей. Из них две уже отметили новоселье.

Остальные многодетные семьи должны реализовать полученные выплаты до конца года. В настоящие время четыре семьи уже подобрали жилье и оформляют необходимые документы, одна семья в поиске подходящего жилья. Приобрести новые квартиры переселенцам помогает министерство социальной защиты населения Амурской области.

- В этом году на переселение из непригодного жилья многодетных семей зоны БАМа выделили более 52 миллионов рублей из областного бюджета. Сертификаты на покупку квартир получили жители Тынды, Зейского района и Тындинского муниципального округа. На сегодняшний день в новое жилье переехали две семьи. Первоочередное право на господдержку при расселении аварийного фонда в зоне БАМа многодетным семьям мы предусмотрели два года назад. За это время квартиры успели получить 23 семьи, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Напомним, получить выплату на покупку жилья взамен ветхого могут многодетные семьи, проживающие в зоне БАМа и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. При этом в составе многодетной семьи не учитываются дети, которые ведут самостоятельную жизнь, то есть являются полностью дееспособными, а также дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. Кроме этого, в составе семьи не учитываются опекаемые дети.

Выплата предоставляется в отношении одного жилого помещения, расположенного в зоне БАМа, однократно. Право на предоставление выплаты удостоверяется сертификатом.

- Купить жилье благодаря социальной выплате можно не одно, а несколько. Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади ветхого помещения, но не менее учетной нормы - 15 квадратных метров на члена семьи, - пояснила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева.