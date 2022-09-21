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Общество21 сентября 2022 0:52

Два района Благовещенска останутся без воды на сутки

Отключение связано с ремонтом на сетях
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сплавная контора и Садовое останутся без воды на сутки. Жителей этих районов Благовещенска просят запастить водой заранее.

В «Амурских коммунальных системах» предупредили, что отключение произойдет сегодня, 21 сентября, в 17.00. Воды не будет сутки из-за запланированных ремонтных работ:

- Отключение намечено в связи с заменой задвижки на водоводе диаметром 800 мм, по которому подается ресурс в район Сплавной конторы и в село Садовое.

Жителей этих районов просят запастись водой. Вернется ресурс в краны в 17.00 22 сентября.