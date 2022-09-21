Новым мэром Шимановска избрали Дмитрия Лебедева

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В Шимановске депутаты избрали нового мэра - им стал Дмитрий Лебедев. Он будет руководить городской администрацией в ближайшие пять лет.

Мэра избрали на первом заседании Совета народных депутатов нового созыва, которое прошло 20 сентября. Избрание главы стало одним из самых важных вопросов, рассмотренных народными избранниками.

До выборов Дмитрий Лебедев исполнял обязанности директора ООО «Холдинг». На заседании городского Совета народных депутатов присутствовал заместитель председателя комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Александр Василенко. От имени депутатов Законодательного Собрания он поздравил нового главу и пожелал успехов в решении сложных вопросов на благо населения. Также в этот день торжественно вручили пять мандатов вновь избранным депутатам городского Совета.

Это не единственный новый глава, избранный в Амурской области. Также 20 сентября в должность официально вступил глава Тамбовского муниципального округа Сергей Гречихин. Он принес присягу, а председатель Заксобрания в соответствии с традициями вручил Гречихину флаг и герб Амурской области.

Дмитрия Лебедева также ждет церемония вступления в должность, дата ее пока не озвучена.