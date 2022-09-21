В Приамурье принимают заявки на федеральные гранты для социальных и молодых предпринимателей

Ровно неделя остается у социальных предпринимателей и молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет на подачу документов для получения федеральных грантов. Финансовая поддержка третий год подряд в Амурской области реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Социальные предприниматели Амурской области могут получить до 500 тысяч рублей на развитие, на это направление федеральный бюджет нам выделил 17 млн. Сейчас заявки на гранты подали 16 предпринимателей. Остальным желающим нужно подать документы до 27 сентября. Их принимают в региональном центре «Мой бизнес». При необходимости специалисты помогут подготовить заявку. Кроме того, здесь могут бесплатно обучить основам ведения бизнеса для запуска своего дела, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Подробнее об условиях получения финансовой поддержки напомнили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей.

- Грант выдается на условиях софинансирования не менее 25%. Получить таким образом можно от 100 до 500 тысяч рублей. С помощью этих средств предприниматели смогут компенсировать затраты на ремонт или аренду помещения, приобретение оргтехники и оборудования, оплату коммунальных услуг, рекламу в СМИ или соцсетях, покупку программного обеспечения, расходных материалов для производства продукции или оказания услуг и др., - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Социальным предпринимателям для этого необходимо состоять в реестре социальных предприятий Амурской области. Гранты для молодых предпринимателей могут получить ИП и юр лица, организованные гражданами в возрасте от 14 до 25 лет.

Заявки на федеральные гранты принимают в региональном центре «Мой бизнес» в Благовещенске на ул. Амурская, 38 (1 этаж). Подробнее об условиях можно узнать на портале амурбизнес.рф, на сайте министерства экономического развития и внешних связей области, а также в рабочее время по телефону Центра «Мой бизнес» 8 (4162) 77-26-46.