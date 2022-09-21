Четыре библиотеки Приамурья стали победителями федерального конкурса

На конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» от Амурской области было направлено 9 заявок, 4 из которых были одобрены.

По модельному стандарту переоснастят одну центральную и три малых библиотеки. Среди победителей: Центральная районная библиотека «Магдагачинской районной библиотечной системы», филиал № 4 с. Дмитриевка «Централизованной библиотечной системы Ивановского муниципального округа», библиотека-филиал с. Варваровка «Октябрьской межпоселенческой библиотеки», муниципальная библиотека «Солнечная» «Муниципальной информационной библиотечной системы» г. Благовещенска.

Общая сумма трансферта составит 25 миллионов рублей. За счет средств федерального бюджета возможно провести текущий ремонт помещения библиотеки, закупить современную мебель, новое оборудование, обновить книжный фонд, приобрести необходимые элементы для создания комфортного библиотечного пространства для всех категорий пользователей. Капитальный ремонт помещений, в случае необходимости, проводится за счет средств бюджета муниципального образования.

- Благодаря созданию «библиотек нового поколения» нам удается выполнять одну из главных задач нацпроекта «Культура» – способствовать повышению качества жизни людей, проживающих как в городах, так и в сельской местности, предоставлять доступ к информационным услугам, создавать возможности культурного и интеллектуального досуга, – рассказала министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова. - В Приамурье уже работают 17 модельных библиотек, еще две будут открыты до конца 2022 года – как в рамках федерального конкурса, так и областного профильного проекта. В следующем году работа по модернизации библиотек продолжится.