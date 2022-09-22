Территорию у Мемориала Славы в Свободном благоустроили благодаря нацпроекту

Общественная территория у Мемориала Славы в Свободном существенно преобразилась. В городе прошла тожественная приемка благоустроенного объекта.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на работы выделили 24 млн рублей. Подрядчик оборудовал пешеходные дорожки из тротуарной плитки, сделал водоотведение, проложил кабель под уличное освещение, установил бордюры и более 50 светильников, в том числе декоративных, 18 скамеек двух типов и 14 урн. Здесь же появилась новая лестница с металлическими поручнями. Склоны места отдыха засеяли газоном.

Также запланирована высадка более 90 саженцев рябины, березы, спиреи, курильского чая и различных кустарников. 15 первых деревьев посадили в грунт во время торжественной приемки.

- Хочу выразить благодарность от всех жителей города правительству Амурской области за то, что наш город является постоянным участником программы и каждый год мы благоустраиваем минимум по одной общественной территории, - отметил мэр Владимир Константинов.

В прошлом году в рамках нацпроекта в Свободном обновили место для занятий спортом, потратив 13 млн рублей. На спортивной площадке для горожан сделали искусственное поле для мини-футбола с ограждением, спортивную площадку и зону с тренажерами, а также зону отдыха со скамейками и урнами. Также на территории установили уличное освещение.

В 2021 благоустройство завершилось и на дворовых территориях. Тогда здесь привели в порядок 10 дворов. Среди проведенных работ – асфальтирование проездов, устройство ливневок, установка скамеек и урн.

В 2020 году по нацпроекту в Свободном обновили сквер им. Л. Гайдая. Здесь уложили асфальт и тротуарную плитку, сделали ограждение и освещение, установили урны и скамейки. Кроме этого, возле сквера сделали автопарковку. Его благоустройство обошлось в 7 млн рублей.

Тогда же в Свободном привели в порядок сквер, расположенный в районе улиц 40 лет Октября и 50 лет Октября. Здесь установили качели, лавочки и урны, а также сделали светодиодную аллею, территорию огородили. Стоимость проекта - 35 млн рублей.

Кроме этого, в 2020 году в Свободном привели в порядок шесть дворов. На все работы потратили 7,9 млн рублей.

В этом году в Приамурье благодаря нацпроекту преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и поселке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 млн рублей, а в 2019 году - 276 млн рублей.