Из-за частичной мобилизации некоторые автобусные рейсы отменили в Магдагачинском районе

Фото: архив КП

В Магдагачинском районе по решению местных властей отменили некоторые автобусные рейсы. Причиной стала частичная мобилизация, которую накануне объявил Владимир Путин. На освободившихся автобусах к пунктам сбора будут доставлять призывников.

Об отмене рейсов рассказал глава Магдагачинского района Андрей Горюнов.

- Требуются автобусы для подвоза призванных на военную службу людей к месту сбора. На территории нашего района других автотранспортных средств, которые можно было бы задействовать для этих целей, нет, - объяснил свое решение глава района.

Из-за нехватки транспорта с сегодняшнего дня, 22 сентября, снимут автобусы с маршрутов Гудачи – Гонжа, Сиваки – Чалганы – Ушумун. На транспортных средствах призывников будут возить в пункт сбора в Благовещенске.

Андрей Горюнов понимает, что это принесет неудобства, но попросил отнестись к решению с пониманием. Автобусы выйдут на линию, как только это станет возможным.