С 26 сентября изменится схема движения пяти маршрутов автобусов в Благовещенске

Движение автобусов изменится с 26 сентября по 4 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городской общественный транспорт в Благовещенске изменит привычные маршруты движения с 26 сентября по 4 октября из-за масштабного ремонта водопровода. Так на девять дней будет полностью закрыт перекресток Институтской и Кантемирова.

Автобусы 2, 2Кт, 4 и 12 изменят путь следования: Институтская - Студенческая - Игнатьевское шоссе - Дьяченко - Институтская - Новотроицкое шоссе - Калинина - далее по привычному маршруту.

Автобусы 24 и 25 проследуют по Тепличной - Воронкова - Студенческой - Игнатьевскому шоссе - далее по маршруту.

Автобус 30 начнет свое движение по Студенческой - Игнатьевскому шоссе - Дьяченко - Институтской - Новотроицкому шоссе - Калинина и вернется на привычный путь следования.

Автобусы 38 и 38А будут двигаться по Мухина - Игнатьевскому шоссе - Дьяченко - Институтской - Новотроицкому шоссе - Калинина - далее по маршруту.

Автобусы 36, 36 (О) и 44 будут проезжать по улицам Воронкова - Василенко - Институтской - Студенческой - Игнатьевскому шоссе - Мухина и возвращаться на обычный путь следования.

Всего подрядной организации предстоит поменять 720 метров труб. Эту работу компания планирует завершить до 4 октября. А уже до конца октября планируется проведение благоустройства и восстановление дорожного покрытия.

Администрация города рекомендует учитывать временные изменения в движении транспорта и заранее планировать поездки.