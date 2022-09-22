В селе Пригородное идет ремонт Дома культуры

Работы завершаются в учреждении культуры села Пригородное. В рамках нацпроекта «Культура» на ремонт учреждения потратят 24,9 млн рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

На эти средства в здании покрасят стены, сделают новые полы и крышу, установят двери и окна, отреставрируют сцену. Здесь уже приступили к монтажу вентиляционного оборудования. Сейчас в сельском ДК проводят внешние и внутренние работы.

- Строители доделывают отмостки по периметру здания. Оборудуют три крыльца запасных выходов с компактными ступенями из бетона, устанавливают новую пожарную лестницу, - рассказала первый заместитель главы администрации Белогорского муниципального округа Ирина Фоменко. – Когда погода установится, начнут красить фасад.

Кроме этого, продолжаются отделочные работы зрительного зала, ведется укладка линолеума и установка кресел. На оснащение ДК из местного бюджета выделено более 1,5 млн рублей. Завершить работы на объекте рабочие должны в начале октября. Это первый капитальный ремонт учреждения за 60 лет. До этого здесь был только косметический ремонт за счет местного бюджета.

Напомним, в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в регионе модернизируют Дома культуры. До конца года отремонтируют культурное учреждение не только в селе Пригородное Белогорского муниципального округа, но и поселке Дипкун Тындинского муниципального округа, а также две детские школы искусств в городе Райчихинск и поселке городского типа Прогресс.

Нацпроект позволит завершить строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа, отреставрировать Амурский областной дом народного творчества и продолжить модернизацию библиотек. В этом году модельными станут учреждения в городах Благовещенск и Свободный, а в Белогорске и селах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского муниципального округа, Толстовка и Жариково Тамбовского района библиотеки уже обновили. На модернизацию восьми библиотек в этом году выделено 45 млн рублей, выделенных из средств областного и федерального бюджетов.

В прошлом году по нацпроекту в области обновили восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково. Масштабные преобразования прошли в Амурском областном театре кукол. Здесь отремонтировали помещения и фасад, благоустроили прилегающую территорию.

В прошлом году прошел ремонт Домов культуры в селах Константиновка, Жариково и Поляна. Кроме этого, в 2021 году три детские школы искусств были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой, а в Белогорске на базе «Центра культурного развития им. В.М. Приемыхова» в конце года заработал виртуальный концертный зал.

Национальный проект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В 2020 году на него потратили 58,9 млн рублей. В 2021 году объем финансирования был увеличен до 221,6 млн.

В 2020 году нацпроект позволил региону приобрети пять автоклубов, отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Кроме этого были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.