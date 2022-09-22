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Общество22 сентября 2022 8:21

Отопительный сезон в Благовещенске стартует 26 сентября

Сейчас теплеют батареи в социальных учреждениях
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Отопительный сезон стартует в Благовещенске уже в понедельник, 26 сентября. Рассмотреть возможность о включении тепла в квартирах раньше установленного срока поручил главам территорий губернатор Амурской области во время антикризисного штаба. Василий Орлов подчеркнул, что в Приамурье стало холодно из-за циклона, поэтому амурчане уже стали жаловаться на низкие температуры в квартирах.

Мэр Благовещенска к губернатору прислушался. В своих соцсетях он объявил радостную новость: сегодня, 22 сентября, батареи начинают теплеть в помещениях социальных объектов.

- Старт отопительного сезона в понедельник, 26 сентября. Социальные объекты с сегодняшнего дня подключаем к теплу по заявкам руководителей, - проинформировал благовещенцев мэр.

При этом он обратил внимание, что в понедельник начнется только запуск системы отопления. поэтому необходимо несколько дней, чтобы тепло дошло до квартир.