Более 30 дополнительных дальневосточных гектаров выдали в Амурской области

По данным минимущества Амурской области, более 8,7 тысяч земельных участков было выдано в Приамурье за время реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар». Благодаря обновленным условиям у обладателей таких участков есть возможность получить второй дополнительный гектар.

- Более трех десятков дополнительных дальневосточных гектаров выдали жителям Амурской области, которые успешно освоили полученные ранее земельные участки. На конкретных примерах видим: реализация программы действительно помогает людям воплощать мечты в реальность. Оформляя бесплатно участки, жители области строят дома, начинают свой бизнес и, например, оборудуют бесплатные спортивные площадки для всех желающих, например, каток в Ивановке или лыжные трассы в Новобурейском, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В министерстве добавили, больше всего дополнительных участков по программе было выдано в Ивановском округе – 16, в Серышевом районе – 9, остальные находятся в Тамбовском, Михайловском и Октябрьском районах.

- Получить дальневосточный гектар на территории ДФО может любой россиянин. Благодаря федеральной информационной системе «На Дальний Восток» желающий воспользоваться своим правом может самостоятельно в режиме онлайн подать заявку. Для этого потребуется подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг, затем выбрать земельный участок на карте, если он не обременен, программа примет данные в работу. Регистрация прав с момента подачи заявки займет не более месяца, - отметил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.