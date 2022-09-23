Мужчину насмерть сбили в центре Благовещенска

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Смертельная авария произошла в амурской столице накануне вечером. Под колесами автомобиля погиб пешеход.

Информация сначала появилась в социальных сетях. Там сообщалось, что ДТП произошло на улице Ленина между Пушкина и Лазо.

Произошедшее подтвердили в отделе ГИБДД Благовещенска. Выяснилось, что мужчину доставили в больницу. Но врачи не смогли ему помочь, он скончался.

- 22 сентября в 18.55 в районе дома 45 на улице Ленина водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход был травмирован, доставлен в лечебное учреждение, где позже скончался.

Личность мужчины пока не установлена. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают его данные, а также причины и обстоятельства произошедшего.