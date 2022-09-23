Участие в нацпроекте позволит амурскому заводу увеличить объем продукции

На Маслоэкстракционном заводе «Амурский» закончился шестимесячный период участия в нацпроекте «Производительность труда». Предприятие первым в регионе внедрило технологии бережливого производства. О результатах накануне рассказали на итоговой встрече рабочей группы, созданной в рамках нацпроекта.

Внедрять технологии бережливого производства на заводе начали на участке изготовления комбикормов. Поддержку предприятию в этом оказал оператор нацпроекта «Федеральный центр компетенций». По словам старшего руководителя проекта ФЦК Сергея Сосиновича, самым сложным стал этап диагностики рабочих процессов, потому что производство свыше 50 видов различных рецептов продукции осуществляется в закрытом цикле.

- Предварительный анализ выявил свыше 30 недочетов. Их устранение привело к тому, что МЭЗ при том же объеме ресурсов сейчас способен выпускать на 23% комбикормов больше. За полгода по нацпроекту обучили команду сотрудников, два из которых получили сертификат внутренних тренеров от ФЦК. В дальнейшем они смогут обучать специалистов основам бережливого производства, инструментам 5С и диагностики, а также самостоятельно применять полученные знания и навыки на других производственных линиях завода, - поделился Сергей Сосинович.

Подробнее о проделанной работе рассказал мастер цеха по производству комбикормов Евгений Литуновский. Так, сократить вдвое время ввода жидких компонентов помогла замена насоса. Теперь это экономит порядка 40 часов ежемесячно. Изменение технологии замены сит дробилок позволило привлекать к этой работе одного специалиста вместо двух, как это было ранее. Исправлена неравномерная загрузка сырья в дробильные аппараты. Цикл стал быстрее на 10 секунд, при том, что количество таких циклов исчисляется десятками тысяч. На 20% оптимизировали процесс потребления тепловой и электроэнергии.

Отдельное внимание уделили созданию комфортных условий для сотрудников. На каждом этаже вместо метел появились пылесосы для оперативной уборки. Закупили удобные ящики для инструментов. В пультовой установили большой монитор, который онлайн показывает отклонение от плана по выработке продукции.

- В результате прямая финансовая экономия по примерным оценкам составит около 10 млн рублей в год. За счет значительного увеличения наших возможностей по выпуску комбикормов маржинальная прибыль предприятия может вырасти на 325 млн рублей ежегодно. Главная задача сейчас – поиск новых рынков сбыта продукции, - отметил заместитель генерального директора ГК ООО «Амурагроцентр» Василий Омеляш.

При этом участие в нацпроекте не ограничивается внедрением технологий, повышающих производительность труда. Как рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, предприятия получают преференции по налогу на имущество организаций, возможность привлечь финансирование через Фонд развития промышленности РФ сроком до 5 лет по ставке 1% годовых в сумме до 300 млн рублей. При необходимости, участникам нацпроекта также могут помочь в выводе продукции на экспорт.

- Нацпроект дает предприятиям мощный стимул к развитию производств. Пример пилотного участника показателен. Он позволит заводу на четверть увеличить объем выпускаемой продукции без дополнительных затрат. Такие перспективы особенно важны сейчас в условиях импортозамещения. В текущем году бережливое производство освоят три предприятия, в следующем – 10, а до конца 2024 года повысят производительность труда 27 значимых для экономики региона организаций. Они работают в сферах обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.