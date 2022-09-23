Голосование на референдуме для граждан ЛНР и ДНР началось в Амурской области

Избирательные пункты будут работать четыре дня Фото: Олег Укладов

В Приамурье начали работу участки для голосования на референдуме о вхождении республик Донбасса в состав России. Три избирательных пункта заработали для граждан ЛНР и ДНР.

Граждане Донецкой народной республики могут отдать свой голос в Благовещенске в Доме народного творчества (бывший ДК профсоюзов - прим.ред.), а также в Тынде в Театре драмы.

Граждане Луганской народной республики могут отдать свой голос в Свободном в Доме культуры имени Сергея Лазо.

По информации избирательной комиссии Амурской области, работать пункты будут с 23 по 26 сентября с 10.00 до 18.00. А 27 сентября участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Также на территории области организуют выездное голосование. 23 сентября комиссия будет работать с гражданами ЛНР, находящимися в Благовещенске, 24 сентября они смогут проголосовать в поселке Прогресс, 25 сентября - в Белогорске, 26 сентября - в Шимановске.

23 сентября граждане ДНР начали отдавать свои голоса в Прогрессе, поселках Соловьевск и Могот Тындинского округа. 24 сентября они могут проголосовать в поселке Новобурейском и городе Зея, 25 сентября - в Белогорске, 26 сентября - в Свободном и поселке Маревый Тындинского округа.

Выездная комиссия будет работать на пунктах голосования, которые открыты на базе территориальных избирательных комиссий муниципалитетов.