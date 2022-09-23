Погода не преподнесет сюрпризы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амурский центр гидрометеорологической службы подготовил прогноз, который может порадовать жителей Приамурья. 24 сентября ночью на территории области ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди, а также опустится туман. Такие данные приводит Главное управление МЧС России по региону

В Благовещенске ночью ожидать дождя не стоит. Столбики термометров покажут 7-9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем температура воздуха прогреется до 17-19 градусов. Ветер изменит свое направление на западное с порывами от 6 до 11 м/с. Небольшая облачность не принесет осадков.

На севере Амурской области местами температура покажет отрицательные значения в ночное время. Дневные температуры будут варьироваться от 6 до 12 градусов выше нуля. Южные районы ожидает ночная температура в диапазоне от +5 до +10. Днем воздух прогреется до +19 градусов.