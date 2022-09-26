Иномарка с людьми провалилась в огороженный перекоп в центре Благовещенска

Фото: соцсети

Накануне вечером, 25 сентября, в центре Благовещенска произошла авария. Легковой автомобиль провалился в ремонтный перекоп на улице Амурской.

ДТП случилось между улицами Шевченко и Богдана Хмельницкого. Автомобиль влетел в перекоп и упал на бок. При этом очевидцы отметили, что яма была со всех сторон огорожена металлическим забором со знаками, а сама дорога на этом участке хорошо освещена.

Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль лежит на дне ямы. Людей внутри машины на момент съемки уже не было. Перед перекопом действительно висят предупреждающие знаки о снижении скорости, ремонтных работах и сужении дороги.

В соцсетях очевидцы уверяют, что в машине, на момент происшествия, находились две женщины и мужчина. Благовещенцы также заявляют, что все они были пьяны. Однако подтверждения этой информации нет.

За подробностями мы обратились в ГИБДД Благовещенска.

- 25 сентября около 20.40 на улице Амурская, 178 водитель автомобиля Toyota Aqua наехал на препятствие, допустил опрокидывание. По предварительной информации, ДТП без пострадавших, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас ограждения установили заново. Автомобилистов призывают быть внимательнее и лучше следить за дорогой.