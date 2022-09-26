Водитель сбил ребенка с самокатом в Благовещенске

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Авария с ребенком произошла в Благовещенске на минувших выходных. По информации городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в субботу, 24 сентября, на пересечении улиц Ленина-Пушкина.

- В 17.02 водитель, управляя автомобилем Toyota Passo, не предоставил преимущество в движении и наехал на 11-летнего мальчика-пешехода, ведущего самокат по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение, - уточнили в ГИБДД.

Специалисты отмечают, что водители города часто не предоставляют преимущество пешеходам, соблюдающим правила дорожного движения. В результате из-за этого происходят наезды на людей.

Инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» лейтенант полиции Евгения Двоеглазова рассказала, что с начала 2022 года на территории Благовещенска зарегистрировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, из которых 7 произошли по вине детей.