В парке Прогресса по поручению губернатора на год раньше оборудовали детскую площадку

В специальной зоне для отдыха малышей установили детские игровые комплексы, территорию благоустроили, установив лавочки, урны и уличное освещение.

Средства на создание детской площадки в парке выделили по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова, которое глава области дал во время рабочей поездки в Прогресс в мае этого года. По планам детскую площадку должны были оборудовать в 2023 году, благодаря выделенному финансированию ее сдали на год раньше.

- На создание детской площадки из областного и местного бюджетов направили дополнительно более 5 миллионов рублей, - отметил Василий Орлов. – Различные зоны в парке оборудуют постепенно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Парк разделен на четыре зоны: зона центрального входа, молодежная, общественная и детская. Первой по нацпроекту благоустроили зону центрального входа: в парке уложили тротуарную плитку, смонтировали сцену, установили скамейки и оборудовали часть освещения. Вход в парк оформили аркой, а по периметру места отдыха установили ограждение.

В этом году работы прошли в молодежной зоне парка. Благоустройство парка продолжат, планируют установить ротонду, а также выложить тротуарной плиткой все парковые дорожки.

Напомним, в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.