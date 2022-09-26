В этом году на обеспечение жильем детей-сирот потратят на 300 млн рублей больше, чем в прошлом

Сумма запланированных бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот в 2022 году увеличилась с начала года на 104,5 миллиона рублей и составляет более одного миллиарда рублей, что беспрецедентно выше объема средств, направленных на указанные цели в 2021 году, на 318,5 миллиона рублей, отмечают в министерстве социальной защиты населения Амурской области.

В Приамурье обеспечение жильём детей-сирот осуществляется по трём направлениям: обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда, жилищные сертификаты, приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых планируется к завершению. Какую меру поддержки из них выбрать – решают сами сироты.

В этом году на улучшение жилищных условий амурчан, оставшихся без попечения родителей, выделено более одного миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

Обеспечить жильем из специализированного жилищного фонда в этом году удалось уже сотню амурчан из числа детей-сирот. Все они получили квартиры по договору специализированного найма. В этом году такую меру поддержки получат 182 жителя региона из 29 муниципальных образований. Жилье они получат до конца года.

На обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда в этом году из федерального и областного бюджетов выделено 359,5 миллионов рублей. 500,7 миллионов рублей в этом году региональные власти потратили из областного бюджета на жилищные сертификаты детям-сиротам. Такая мера поддержки в Амурской области действует с 2020 года по поручению главы региона Василия Орлова.

В этом году жилищные сертификаты уже реализовали 172 человека. Всего обладателями жилищных сертификатов в 2022 году стали 185 амурчан, проживающих в 22 муниципалитетах Приамурья. Купить жильё они могут в любом населённом пункте региона вне зависимости от места включения их в список в качестве нуждающихся в жилье.

Еще один механизм, направленный на обеспечение жильём детей-сирот, заработал в прошлом году. Тогда в Приамурье администрация города Благовещенска впервые заключила муниципальный контракт на приобретение 20 квартир в многоквартирном доме, строительство которого планируется к завершению в ноябре текущего года. В связи с чем у 20 амурских сирот, включенных в список по городу Благовещенск, в конце текущего года появится отличная возможность переехать в новостройку.

В 2022 году на приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых планируется к завершению, направлены средства областного бюджета в размере 155,2 млн. рублей, что позволит в последующем обеспечить жильем 92-х граждан из числа детей-сирот, из них по территориям:

город Благовещенск (20 кв.), Бурейский МО (15 кв.), Октябрьский район (28 кв.), Серышевский район (1 кв.), Сковородинский район (28 кв.). Многоквартирные дома будут сданы в 2023-2024 годах.

В прошлом году региональные власти обеспечили жильём 382-х детей-сирот. На это потратили из областного и федерального бюджетов 774,4 миллиона рублей, из них 263,2 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 511,2 миллиона рублей – средства областного бюджета.