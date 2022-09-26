Амурский бизнес попросил содействия во время частичной мобилизации у губернатора

Общественный бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов считает, что нужно устранить несоответствие законов Фото: правительство Амурской области

Малый бизнес Амурской области может пострадать из-за коллизии законов о мобилизации. Предприниматели региона обратили внимание на некоторые несовершенства в законе.

Об этом представители бизнес-сообщества написали в своем Telegram-канале. Они рассказали, что среди мобилизованных амурчан есть действующие предприниматели или участники коммерческих организаций. При призыве они не лишаются статуса. А по закону «О воинской обязанности и военной службе» статус предпринимателя требует увольнения гражданина с военной службы по контракту – в связи с утратой доверии.

- Необходимо устранить противоречие законов. Также при оперативно проводимой мобилизации предприниматель фактически лишен возможности привести в порядок дела, передать право управления, подписи финансовых документов, у него кредиты с личным поручительством. Такая ситуация сложилась у всех мобилизуемых амурских предпринимателей. Сегодня сделать это или закрыть бизнес за один-два дня невозможно. Считаем, что нужно приводить в порядок законодательство и еще учитывать социальную значимость предпринимательства, потому что, если уйдет владелец бизнеса, с каждого ИП регион потеряет несколько рабочих мест, работники и их семьи останутся без средств к существованию. Кто подумает о них? - высказался общественный бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов.

В обращении к губернатору Приамурья Василию Орлову бизнесмены попросили ввести бронь или давать отсрочку высококвалифицированным специалистам, директорам малого и среднего предпринимательства, которые работают в ключевых отраслях, ввести квоты по призыву сотрудников с одного предприятия (чтобы не было «кадрового голода»). Кроме того, они предложили запретить призывать нескольких членов одной семьи.

При мобилизации бизнесмена, который является и учредителем, и руководителем общественники просят дать отсрочку на 30-60 дней для передачи дел. В списке предложений есть и другие: например, обнулить ставки большинства налогов, освободить от арендной платы за государственное и муниципальное имущество. Все пункты можно посмотреть в Telegram-канале «Амурский бизнес».