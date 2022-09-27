За три года в селах Амурской области отремонтируют 70 километров дорог

С 2020 года акцент в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Амурской области по поручению Василия Орлова сделали на ремонт региональных дорог, проходящих через села. Они очень важны для безопасности жителей. Часто на транзитных дорогах расположены школы, детские сады и больницы. Учитывая социальную важность, на таких участках проводится комплексный ремонт, обустраивают пешеходные переходы, обновляют дорожное покрытие, наносят разметку, модернизируют освещение.

Всего с начала реализации национального проекта отремонтировано порядка 20 участков региональных дорог, проходящих через населенные пункты, общей протяженностью более 30 километров.

В 2020 году проведен ремонт сельской дороги в Усть-Ивановке Благовещенского района и Верхняя Полтавка Константиновского района. В 2021 году комплексно отремонтированы 10 участков региональных дорог, проходящих через село Новотроицкое (две улицы), село Тавричанка и станцию Арга Серышевского района, село Костюковка Свободненского района, пгт. Бурея Бурейского района, в селе Новое Ромненского района, в Шимановском районе дорогу через село Новогеоргиевка, в селе Михайловка и участок дороги в селе Волково Благовещенского района.

В текущий сезон-2022 по дорожному нацпроекту ремонтируют дороги, проходящие через населенные пункты: пгт.Бурея, Покровка Октябрьского района, Косицино Тамбовского района, Сычевка Свободненского района, Бочкаревка и Томское Серышевского района и в Мазановском районе через село Новокиевский Увал завершат укладку покрытия в 2023 году.

- Ремонт транзитных трасс продолжим. Мы разработали программу до 2025 года. План сформирован, его согласовали с главами. За три года отремонтируем в селах Амурской области 70 километров дорог, - отметил губернатор Василий Орлов. - В 2023 - 12 участков протяженностью 25 км. В 2024 и 2025 годах готовы отремонтировать еще 45 километров дорог, проходящих через 18 населенных пунктов.

Как отметили в министерстве транспорта, при выделении дополнительных средства на программу специалисты готовы оперативно контрактовать работы объектах сверх плана.