В школах Благовещенска пройдут внеплановые проверки после стрельбы в Ижевске

Фото: архив КП

В Амурской области решили внепланово проверить школы. Поводом для этого стала стрельба в образовательном учреждении Ижевска. Трагедия унесла жизни 17 человек, 11 из которых – дети.

Свои соболезнования выразили мэр Благовещенска Олег Имамеев и губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Не укладывается в голове. Боль, горечь и шок от случившегося в Ижевске. Непоправимая трагедия, поступок, которому нет оправданий. Ижевск, скорбим вместе с вами, - написал Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Василий Орлов тоже отметил, что эти действия не поддаются объяснению:

- Сегодня произошла страшная трагедия в Ижевске. Была открыта стрельба в школе. От имени всех жителей Амурской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами.

В минобре же готовятся к проверкам безопасности. Там рассказали, какие меры планируют предпринять, рассказали в министерстве образования и науки Амурской области. Так, особое внимание в школах решено уделить вопросам безопасности.

- В Амурской области ведется планомерная системная работа. Мы уже три года выделяем более 100 миллионов на технические средства для обеспечения антитеррористической безопасности, - прокомментировала и.о. министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

После трагедии в Ижевске в амурских школах организуют внеплановые проверки работоспособности всех систем – кнопок вызова, видеонаблюдения и т.д. Отдельное внимание уделят сотрудникам, которые работают на входах в учреждения образования. С ними проведут дополнительную работу.

Еще один важный вопрос, на который обратят внимание специалисты, – профилактика противоправного поведения. Сюда относится контроль за контентом, который получают дети, а также работа с родителями и педагогами.

- Дети и педагоги должны четко понимать, как действовать в случае пожарной тревоги, в случае террористической угрозы. Это и контроль за поведением незнакомых взрослых, за предметами, которые могут вызывать подозрение и нести опасность, - пояснила Елена Бурдуковская.

В каждой школе должны быть обеспечены условия безопасности, заключили в министерстве.