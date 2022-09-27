Амурские семьи участников спецоперации получат выплаты на каждого ребенка до 18 лет

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова семьям участников спецоперации на Украине перечислят выплаты на детей до 18 лет. Поддержка эта разовая, и получит ее каждый несовершеннолетний ребенок.

Об этом Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале. На каждого ребенка до 18 лет положено по 10 тысяч рублей.

- По каждой семье мы должны иметь четкую картину. Понимать, какая помощь нужна людям. Центры будут работать как с семьями мобилизованных, так и с семьями тех, кто задействован в СВО с февраля. Оказывать помощь нужно адресно и максимально быстро, - отметил губернатор.

Кроме того, во всех муниципалитетах области появятся центры поддержки семей участников специальной военной операции.

Что же касается компенсации за услуги ЖКХ, о которой власти говорили несколько дней назад, то она тоже будет проводиться как единовременная выплата и составит 18 тысяч рублей. Эти средства, уверен глава региона, покроют расходы за ЖКХ за период с 1 октября по 31 декабря.