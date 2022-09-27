В Приамурье резко выросли цены на обмундирование после объявления мобилизации

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В Приамурье подскочили цены на снаряжение и обмундирование, которое нужно с собой взять мобилизованным. На происходящее отреагировал глава региона Василий Орлов.

Губернатор посчитал такую ситуацию недопустимой:

- Ко мне поступают сообщения от жителей о резком росте цен на снаряжение и обмундирование, которое необходимо мобилизованным. Действия продавцов - недопустимы. Все подобные случаи будем пресекать на корню, - написал Орлов в своем Telegram-канале.

Глава региона уже дал соответствующие поручения амурским министерству экономического развития и УФАС. Специалисты ведомств обязаны реагировать на каждое обращение, разбираться в ней и организовать рейды по проверке цен.

Губернатор заверил, что областные власти умеют бороться со спекулянтами. Механизм контроля до мелочей был отлажен еще в разгар пандемии коронавируса.