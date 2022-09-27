В Амурской области по ошибке мобилизовали больше ста человек

Фото: ФРОЛОВ Михаил

Больше ста человек из призванных на спецоперацию жителей Амурской области вернулись домой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Выяснилось, что военкоматы работают с устаревшими данными. После проверки документов специалисты поняли, что люди по тем или иным причинам не подлежат призыву.

По словам губернатора, ошибочной мобилизации можно избежать. Для этого нужно собрать документы, подтверждающие статус неподлежащего призыву, и предоставить их в военкоматы.

Он также напомнил, кто не подлежит призыву. В числе таких граждан студенты очной формы обучения; военнослужащие-срочники; люди, непригодные по состоянию здоровья; отцы с четырьмя и более детьми на иждивении, а также ряд категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, отсрочку могут получить работающие по специальности полный рабочий день сотрудники ИТ-компаний, операторы связи и СМИ. Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55.