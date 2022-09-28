В Благовещенске полиция ищет мужчину, отобравшего телефон у пятиклассника

Фото: скриншот видео МВД

В Благовещенске объявили в розыск мужчину, отобравшего телефон у пятиклассника. Против него уже возбудили уголовное дело, отметили в пресс-службе областной полиции.

- 23 сентября около 19.00 в районе дома №112 по улице Калинина этот мужчина отобрал у 12-летнего мальчика сотовый телефон. Отдел дознания возбудил уголовное дело, - рассказали «КП»-Благовещенск» в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские публикуют приметы мужчина: на вид ему 25-35 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см.

Всем, кто узнал возможного похитителя или что-то знает о происшедшем, полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 8 (4162) 59-41-09, 8 (914) 559-20-00.