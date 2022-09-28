В Благовещенском районе иномарка насмерть сбила мужчину

Фото: архив КП

В Благовещенском районе произошла смертельная авария, унесшая жизнь 44-летнего мужчины. Сейчас все обстоятельства выясняет полиция.

По информации областного управления ГИБДД, авария случилась сегодня ночью, 28 сентября в 00.40, неподалеку от села Ровное Благовещенского района.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина находился на проезжей части, когда на него наехал автомобиль Lexus LX. Травмы оказались несовместимы с жизнью – пешеход скончался на месте.

Установить все обстоятельства ДТП предстоит полиции.