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Происшествия28 сентября 2022 2:28

В Благовещенском районе иномарка насмерть сбила мужчину

Пешеход находился на дороге
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Благовещенском районе произошла смертельная авария, унесшая жизнь 44-летнего мужчины. Сейчас все обстоятельства выясняет полиция.

По информации областного управления ГИБДД, авария случилась сегодня ночью, 28 сентября в 00.40, неподалеку от села Ровное Благовещенского района.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина находился на проезжей части, когда на него наехал автомобиль Lexus LX. Травмы оказались несовместимы с жизнью – пешеход скончался на месте.

Установить все обстоятельства ДТП предстоит полиции.