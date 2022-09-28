Мошенники от имени главы Зеи обманули нескольких предпринимателей

Фото: архив КП

Мошенники из Зеи нашли новый способ обманывать людей. от имени главы города они звонили предпринимателям и просили оплатить банкет для комиссии Министерства обороны.

О преступниках рассказали в администрации города. Они позвонили знакомому мэра, так он и узнал о происходящем.

Андрею Бродягину рассказали, что с неизвестного номера бизнесменам Зеи звонят и представляются главой города. Предпринимателей просят оплатить банкет для комиссии Министерства обороны, которая якобы приехала в Зею.

- После совершения ряда действий коммерсанту было предложено перевести деньги на счет одного из заграничных банков, - рассказали в мэрии города.

Сотрудники полиции и УФСБ уже установили владельца номера телефона. Амурчанам же напоминают, что администрация Зеи никаких наличных средств или переводов не собирает.

- В условиях специальной военной операции такие действия приводят к дискредитации властей и недовольству людей, - отмечают в администрации.