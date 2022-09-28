В Белогорске раньше обычного начнется отопительный сезон

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Мэр Белогорска Станислав Мелюков решил начать досрочно отопительный сезон. Глава города провел совещание с руководителем «Горэнерго», на котором они пришли к общему мнению. До этого Мелюков анонсировал старт отопительного сезона не раньше начала октября. Но уже сейчас в городе наблюдается низкая среднесуточная температура - меньше +8 градусов в течение 5 дней.

Батареи станут горячими в домах и социальных учреждениях Белогорска 30 сентября. распоряжение уже подписано мэром.

Заполнять систему котельная «Транспортная» начнет уже сегодня, 28 сентября. Тепло появится в домах уже завтра, 29 сентября, после обеда. На котельной «Южная» подача тепла запланирована также, 29-го числа после обеда, до этого времени ожидается плановое отключение электричества энергетиками. Котельные «Берег», «Районная» «Амурсельмаш», «Томская» и все остальные начнут подавать тепло с раннего утра.

Мэр напомнил, что запуск отопления в домах продлится несколько дней, но в Белогорске службы обычно укладываются в один, максимум два дня. При возникновении проблем жильцам нужно обращаться в местные управляющие компании, а также к соседям с верхних этажей, которые должны вовремя произвести выброс воздуха с радиаторов.

Проблема остается в доме на улице Гастелло, 1а. Фонд капремонта не успевает закончить восстановление системы внутридомового отопления. поэтому здесь жильцы нескольких квартир рискуют остаться без своевременного отопления. Мелюков пообещал держать вопрос на личном контроле.

С 27 сентября тепло пришло в дома к жителям Свободного.