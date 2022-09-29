Рабочий из Благовещенска нашел часть старинного оружия во время ремонта дороги

Фото: администрация Благовещенска

Рабочий из Благовещенска обнаружил удивительную находку во время ремонта дороги. Примерно в двух метрах под землей мужчина нашел металлический предмет.

Вероятно, это часть старой винтовки. Фрагмент похож на ствол с расположенным сбоку запальным отверстием. Обнаружили находку в перекопе в районе дома № 44 по улице Горького.

Если специалисты докажут историческую ценность предмета, то его передадут в музей. В противном случае она останется у подрядчика в качестве сувенира.

Между тем амурчане могут получить деньги за сданное оружие. В управлении МВД региона рассказали, что людям, которые добровольно отдают хранящееся у них либо найденное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, положена выплата из областного бюджета.

-В зависимости от категории вознаграждение за единицу оружия варьируется от 1 500 до 8 000 рублей. Сдаче подлежат автоматы, пистолеты, в том числе газовые, огнестрельное оружие различных видов (самодельное или производственное), различные боеприпасы, гранаты, мины, снаряды, порох, взрывчатые вещества и взрывные устройства и другие предметы, - уточнили «КП»-Благовещенск» в областной полиции.

Кстати, если человек сдает оружие, то его освобождают от уголовной ответственности по за незаконное приобретение, передачу, переделку, ремонт, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей.

Кроме того, выплата положена за сдачу оружия, которое хранится у амурчан на законном основании.

- Кроме этого, сохранены и увеличены суммы выплат за сдачу предметов вооружения, хранящихся у лиц на незаконных основаниях, введены выплаты за сдачу оружия, непригодного для использования по прямому назначению.

Обратиться с заявлением о сдаче оружия и боеприпасов можно в местное отделение полиции или Росгвардии. Если же вы нашли взрывоопасный предмет, то нужно оставить его на месте и позвонить в дежурную часть.

- Согласно порядку выплаты, для получения вознаграждения нужно обратиться с пакетом документов в Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области, - отметили в МВД.