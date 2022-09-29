Жителей Астрахановки просят запастись водой, ее отключат на целый день

Фото: архив КП

Жителей Астрахановки просят запастись водой. Завтра, 30 сентября, поселок остается без воды на целый день. По информации «Амурских коммунальных систем», здесь будут проходить запланированные ремонтные работы.

В «АКС» уточнили, что воды у жителей многоквартирных домов и частного сектора не будет практически целый день. Ресурс отключат в 8.30 и вернут только в 22.00.

Специалисты просят отнестись к отключению с пониманием и запастись водой.

Напомним, на прошлой неделе воду отключали в районах Сплавной конторы и Садового. Воды не было сутки из-за запланированных ремонтных работ: Отключение было связано с заменой задвижки на водоводе диаметром 800 мм, по которому подается ресурс в район Сплавной конторы и в село Садовое. Воды не было ровно сутки, с вечера прошлой среды.