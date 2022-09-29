Арсен Чихтисов выбран новым заместителем председателя гордумы в Благовещенске

Фото: администрация Благовещенска

В областном центре выбрали нового заместителя председателя гордумы. Руководящую должность занял известный в городе спортсмен.

В администрации Благовещенска рассказали, что заместителя председателя Благовещенской городской Думы выбрали на очередном заседании. Им стал Арсен Чихтисов – спортсмен и тренер амурской столицы. Эту должность никто не занимал с июля, она опустела из-за кадровых изменений.

Арсен Чихтисов родился 18 сентября 1983 года во Владикавказе. У него два образования – он получил диплом Благовещенского педагогического университета по специальности «География» и окончил Амурский областной институт развития образования по специальности «Тренер-преподаватель».

С 2018 года Арсен Чихтисов работает в амурском центре спортивной подготовки тренером по спортивной борьбе. Также он занимает несколько руководящих должностей: президента Федерации спортивной борьбы Благовещенска, председателя Спортивного Клуба Вольной Борьбы «ТРОЯ» и вице-президента Союза Торгово-промышленной палаты Амурской области.

Работу Арсена Чихтисова заметили и власти: у спортсмена есть несколько благодарственных писем от губернатора Амурской области, мэра Благовещенска и председателя гордумы.