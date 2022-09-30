Предприниматели собрали около миллиона рублей для мобилизованных в Тынде

Фото: ФОКИН Алексей

В столице БАМа за несколько дней для мобилизованных собрали почти миллион рублей. Эти деньги активно собирали местные предприниматели, средства пойдут на помощь бойцам.

За отзывчивость бизнесменов поблагодарила мэр города Марина Михайлова. На счет для помощи мобилизованным поступило 18 платежей, а общая сумма составила 982 тысячи рублей.

- Спасибо огромное за ваш вклад в наше общее дело, мы это ценим, - обратилась Марина Михайлова к местным бизнесменам.

Деньги потратят на закупку всего необходимого для мобилизованных. Кроме того, им можно помочь и другим способом. Сейчас в Тынде организовали центр сбора вещей для призванных амурчан. Сообщается, что им необходимы спальные мешки, термобелье, термоноски, шапки-подшлемники и другие вещи.

Между тем бизнесмены Тынды с первых дней мобилизации собирают суточные пайки для мужчин, которых отправляют в пункты переподготовки. Так, накануне из Тынды в Благовещенск, где находится временное место дислокации, доставили продуктовые наборы.