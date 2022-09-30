Работодатель не обеспечил работников пассажирского порта обувью и перчатками, его наказали

Фото: правительство Амурской области

Без галош, перчаток, очков и обязательного медосмотра – руководство благовещенского порта привлекли к ответственности за нарушение трудового закона. Проверку провела городская транспортная прокуратура.

Специалисты установили, что у сотрудников пассажирского порта «Амурассо» и ООО «АБС Благовещенск» не было средств индивидуальной защиты.

- Обеспечение работников СИЗ регламентируется законодательством о труде (ст.221 ТК РФ). На проверенных объектах работники не были обеспечены средствами защиты: очками, перчатками, респираторами, обувью - галошами и ботами, - пояснили «КП»-Благовещенск» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Кроме того, в организациях не соблюдались правила безопасности стоянки транспорта, а водителей допускали к работе без обязательного психиатрического освидетельствования.

- Поскольку выявленные нарушения негативно влияют на безопасные условия труда, создают угрозу безопасности жизни и здоровья работников, транспортным прокурором в адрес руководителей организаций внесены представления. Ход их рассмотрения и фактическое устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры.

В порту представление уже рассмотрели. Вчера, 29 сентября, виновнику сделали замечание. В целом же, санкции могут быть разные, вплоть до штрафа, уточнили в прокуратуре.